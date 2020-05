Seehofer schließt Rücknahme von Grenzöffnungen nicht aus

Nachrichtenarchiv - 14.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer schließt nicht aus, dass die angekündigten Grenzöffnungen wieder zurückgenommen werden müssen. In der ARD sagte Seehofer am Abend, wenn das Infektionsgeschehen so günstig bleibe wie jetzt, würden die Grenzkontrollen am 15. Juni beendet. Sollte den Behörden die Pandemie-Entwicklung aber entgleiten, müsse man die Lockerungen wieder zurücknehmen. Der CSU-Politiker betonte, Deutschland sei keine Insel. Man werde in vollkommener Übereinstimmung mit den Nachbarn handeln. Zuvor hatte Seehofer angekündigt, dass die Grenzkontrollen schrittweise entfallen. Zuerst wird in der Nacht auf Samstag der Grenzverkehr von und nach Luxemburg freigegeben. An den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz soll bis Mittte Juni noch stichprobenartig kontrolliert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.05.2020 05:00 Uhr