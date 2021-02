Seehofer sagt Rechtsextremismus den Kampf an

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens, der Oberpfalz und in den Alpen oft freundlich. Ansonsten meist bewölkt, aber weitgehend trocken. 6 bis 12 Grad. In der Nacht örtlich Nebel bei Tiefstwerten zwischen plus 3 und minus 4 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel vielerorts sonnig. Höchstwerte 9 bis 18 Grad. Auch Sonntag und Montag freundlich und mild. Nur in den Niederungen vormittags mitunter trüb. In der Nacht gebietsweise Frost.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 15:00 Uhr