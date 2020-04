Seehofer ruft zu Aufnahme von Flüchtlingskindern auf

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Innenminister Seehofer ruft die anderen EU-Staaten dazu auf, auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Griechenland brauche die Unterstützung, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Er gehe davon aus, dass die europäischen Partner ihre Zusagen auch bald umsetzen. Heute Vormittag werden in Hannover 53 Jungen und Mädchen aus Flüchtlingslagern von griechischen Inseln erwartet. Nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums werden sie in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Landkreis Osnabrück gebracht. EU-Flüchtlingskommissarin Johansson begrüßte die Hilfsaktion als Zeichen, dass die europäische Solidarität auch in schwierigen Zeiten funktioniere. Die Organisation Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte nannten die Aufnahme der rund 50 Minderjährigen dagegen lächerlich gering. Tausende Flüchtlinge in den Lagern auf den griechischen Inseln blieben sich selbst überlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 06:00 Uhr