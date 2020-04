Seehofer nennt Norbert Blüm "meinen Lehrmeister"

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat den verstorbenen CDU-Sozialpolitiker Blüm als seinen Lehrmeister bezeichnet. In einem Nachruf in der "Bild"-Zeitung schreibt Seehofer, Blüm habe erfolgreich einen Mittelweg zwischen Wohlfahrtsstaat und Neoliberalismus beschritten. Er habe sich durch hohe moralische Maßstäbe ausgezeichnet. Der ehemalige Bundesarbeitsminister war in der Nacht zum Freitag im Alter von 84 Jahren verstorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 04:00 Uhr