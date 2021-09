Seehofer macht nach Tötung in Idar-Oberstein eigener Fraktion Vorwürfe

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zur Erschießung eines Tankstellenmitarbeiters durch einen mutmaßlichen Maskenverweigerer in Idar-Oberstein hat sich nun auch Bundesinnenminister Seehofer geäußert. In der "Süddeutschen Zeitung" von morgen nannte er die Tat inakzeptabel. Gleichzeitig machte er indirekt seiner eigenen Unions-Fraktion Vorwürfe, Initiativen gegen Hasskriminalität ausgebremst zu haben. Der Bundestag habe wichtige Vorschläge der Regierung nicht umgesetzt, sagte Seehofer. Als Beispiel nannte er das „Wehrhafte-Demokratie-Gesetz“ der damaligen Familienministerin Giffey, SPD. Dieses war im Juni am Widerstand der Unionsfraktion gescheitert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.09.2021 19:45 Uhr