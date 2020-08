Seehofer lockert Einreiseverbote für unverheiratete Paare

Schulschließungen lösen Diskussion über Hygienestandards aus

Berlin: Nachdem in Mecklenburg-Vorpommern zwei Schulen coronabedingt schließen mussten, ist eine neue Diskussion um Hygienestandards entbrannt. In einer gemeinsamen Stellungnahme warnen namhafte Virologen vor einer Unterschätzung der Übertragungsgefahren an Schulen. Dies wäre kontrapoduktiv für das kindliche Wohlergehen und die Erholung der Wirtschaft, schreiben die Virologen, darunter Christian Drosten von der Berliner Charité und Jonas Schmidt-Chanasit von der Universität Hamburg. Die Wissenschaftler sprechen sich für das konsequente Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen auch während des Unterrichts aus. In Nordrhein-Westfalen gilt dies zum dortigen Schulbeginn nächste Woche, allerdings nur für ältere Schüler. Aus Sicht des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, ist das der richtige Weg. Das Vorgehen in NRW sei zwar nicht ideal für ein lebendiges Unterrichtsgeschehen, aber ein Opfer, das zumindest befristet zu bringen sei, wenn man wieder vollständigen Unterricht haben wolle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 19:00 Uhr