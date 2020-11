Seehofer lobt Zusammenarbeit von staatlichen Stellen mit muslimischen Vereinigungen

Bayern hält an Teststrategie fest und stockt Hilfen auf

München: Corona-Tests bleiben in Bayern auch weiterhin für alle kostenlos. Das teilte die Staatsregierung am Mittag mit. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es demnach in Bayern derzeit mit einer Auslastung von rund 60 Prozent keine Knappheit in den Corona-Testlaboren. Bei einer Kapazität von etwa 78.000 Tests am Tag würden derzeit täglich 47.000 durchgeführt, sagte Staatskanzleichef Herrmann nach einer Kabinettssitzung. Darum werde Bayern - anders als jüngst vom Berliner Robert Koch-Institut empfohlen - seine Teststrategie nicht grundlegend ändern. Vize-Regierungschef Aiwanger kündigte nach der Sitzung zudem an, dass Bayern die Corona-Hilfen des Bundes für Unternehmen aus bayerischen Mitteln um 50 Millionen Euro aufstocken wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.11.2020 18:15 Uhr