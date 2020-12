Seehofer gibt Studie über Alltagserfahrungen der Polizei in Auftrag

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat jetzt eine wissenschaftliche Studie zur Polizei in Deutschland in Auftrag gegeben. Wie das Innenministerium mitteilte, soll die Studie die Motivation von Polizisten bei der Berufswahl, Erfahrungen im Berufsalltag sowie Gewalt gegen Polizisten erforschen. Es werde auch um den Grundsatz der Nulltoleranz gegenüber Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei gehen, hieß es weiter. Erstellt wird die Studie von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Ergebnisse sollen in drei Jahren vorgelegt werden. Migrantenverbände, Oppositionspolitiker aber auch Vertreter der SPD hatten eine Untersuchung über Rassismus in der Polizei gefordert. Seehofer sah darin aber eine Vorverurteilung und wollte deshalb einen weiter gefassten Aufttrag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 13:00 Uhr