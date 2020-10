Seehofer gibt offenbar Widerstand gegen Polizeistudie auf

Nachrichtenarchiv - 20.10.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer gibt offenbar seinen Widerstand gegen eine Studie über Rassismus in der Polizei auf. Das meldet die dpa unter Berufung auf ein internes Papier. Demnach heißt es darin, für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus gebe es in der Polizei keinen Platz. Gleichzeitig dürften die Beamten mit ihren Erfahrungen nicht allein gelassen werden. Nach dpa-Informationen besteht Seehofer darauf, dass sich die Studie neben extremistischen Tendenzen auch mit den Schwierigkeiten der Polizisten in ihrem Berufsalltag befasst. Schon gestern hatte Vizekanzler Scholz eine Polizeistudie angekündigt und versichert, er stehe in ständigem Austausch mit Seehofer.

