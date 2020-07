Seehofer fordert Gratis-Coronatests in ganz Deutschland

Berlin: In der Diskussion über kostenlose Corona-Massentests in ganz Deutschland hat sich Bundesinnenminister Seehofer hinter seinen Parteifreund Söder gestellt. In der "Welt am Sonntag" fordert er flächendeckende Gratis-Tests nach bayerischem Vorbild. Man müsse bei der Bekämpfung einer potenziell lebensgefährlichen Infektion konsequent vorgehen, so Seehofer. Bisher habe man keine Klarheit über das tatsächliche Infektionsgeschehen im Land. Der CSU-Minister betonte, die Kosten für die Tests könne nur der Bund übernehmen, da die Krankenversicherungsbeiträge nicht steigen sollten. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte sich zuvor gegen breit gestreute Massentests ausgesprochen. Auch sein Amtskollege in Nordrhein-Westfalen, Laumann, favorisiert gezielte Tests. Er orientiere sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, so Laumann im Deutschlandfunk.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2020 17:00 Uhr