Seehofer fordert bundesweit einheitliche Coronaregeln per Gesetz

Berlin: Im Streit über die Kompetenzen von Bund und Ländern in der Corona-Krise hat sich Innenminister Seehofer für eine bundesweit einheitliche Regelung per Gesetz ausgesprochen. Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", es gebe in der Bevölkerung einen Wunsch nach einheitlichen Regeln. Ein Gesetz könne genau vorschreiben, welche Schritte bei variierenden Inzidenzwerten unternommen werden müssten. Da ein solches Gesetz sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat passieren müsste, sei auch eine größtmögliche Legitimation gewährleistet, so Seehofer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 03:00 Uhr