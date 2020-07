Seehofer dringt auf halbjährige Vorratsdatenspeicherung

Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer dringt laut der "Bild am Sonntag" darauf, eine sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung per Gesetz einzuführen, bevor ein europäisches Urteil dazu vorliegt. Als Ziel nennt er den verstärkten Kampf gegen Kinderpornografie. Dazu sollten die IP-Adressen Verdächtiger ein halbes Jahr gespeichert werden können. Das Justizministerium in Berlin findet es laut dem Bericht erst dann sinnvoll, eine Gesetzesänderung zu pürfen, wenn der Europäische Gerichtshof über die deutsche Vorratsdatenspeicherung geurteilt hat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 03:00 Uhr