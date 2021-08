Seehofer betont moralische Verantwortung gegenüber afghanischen Ortskräften

Das Wetter in Bayern: Ab morgen meist sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in Alpennähe mitunter länger klar. Sonst überwiegend bewölktes Wetter. Tiefsttemperaturen 14 bis 11 Grad. Die Aussichten: Morgen und Samstag meist sonnig. Am Sonntag nur anfangs freundlich, später zunehmend gewittrig. Morgen bis 25, am Wochenende bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2021 17:00 Uhr