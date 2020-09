Seehofer bereitet Studie zu Rassismus in der Gesellschaft vor

Nachrichtenarchiv - 20.09.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer plant eine breit angelegte Studie zu Rassismus in der Gesellschaft. Eine Untersuchung nur zu rechtsextremen Tendenzen in der Polizei lehnt er dagegen weiterhin ab. Der "Bild am Sonntag" sagte Seehofer, eine Studie, die sich ausschließlich mit der Polizei beschäftigt, werde es mit ihm nicht geben. Dies würde dem Problem nicht gerecht werden. Nötig sei ein wesentlich breiterer Ansatzes für die gesamte Gesellschaft und daran arbeite man gerade. Außerdem werde demnächst das Bundesamt für Verfassungsschutz einen Bericht über Rassismus und Extremismus in den Sicherheitsbehörden vorlegen. Zuletzt waren immer wieder Rassismus-Vorwürfe gegen die Polizei aufgekommen - die Frage, ob dazu eine Studie erstellt werden soll, sorgt seit Monaten in der Koalition für Streit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.09.2020 07:00 Uhr