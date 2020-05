Seehofer befürwortet Bundesliga-Spielbetrieb unter Auflagen

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat sich dafür ausgesprochen, die Saison der Fußball-Bundesliga unter strengen Auflagen fortzusetzen. Der "Bild am Sonntag" sagte Seehofer, der auch Sportminister ist, er unterstütze den Neustart Mitte des Monats. Seehofer betonte aber, dass es keine Privilegien für die Bundesliga geben dürfe. So könne es nicht sein, dass Profi-Spieler häufiger getestet würden als etwa Ärzte, Pfleger oder Polizisten. Nach Angaben der "Bild am Sonntag" wurde das Gespräch mit Seehofer geführt, bevor die drei Corona-Fälle beim 1.FC Köln bekannt waren. - Die Deutsche Fußball-Liga hofft, dass am kommenden Mittwoch die Politik die Erlaubnis für "Geisterspiele" gibt. Dann steht die nächste Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 06:00 Uhr