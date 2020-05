See Genezareth ist wieder fast voll

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Monatelange starke Regenfälle haben dazu geführt, dass der See Genezareth im Norden Israels den höchsten Wasserstand seit mehr als 15 Jahren erreicht hat. Selbst bis zum historischen Hoch fehlen jetzt nur noch zehn Zentimeter. Innerhalb der vergangenen drei Jahre ist der Wert um rund fünf Meter gestiegen. 2017 war das bisherige Rekord-Tief verzeichnet worden. Der See Genezareth liegt rund 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Er ist der am tiefsten gelegene Süßwassersee der Erde und Israels wichtigste natürliche Wasserquelle. Wegen seiner biblischen Bedeutung ist der See auch ein Anziehungspunkt für christliche Pilger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 11:00 Uhr