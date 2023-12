Second-Hand-Geschenke werden zu Weihnachten immer beliebter

Berlin: Second-Hand-Geschenke zum Weihnachtsfest werden immer beliebter. Das ergab eine Umfrage, die der Handelsverband Deutschland veröffentlicht hat. Demnach gaben 60 Prozent der Befragten an, sie könnten sich vorstellen, Dinge aus zweiter Hand zu verschenken. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um 20 Prozentpunkte. Die am häufigsten genannten Gründe für den Kauf von Second-Hand-Ware waren wie im Vorjahr die Nachhaltigkeit, der Preis und die Einzigartigkeit der Geschenke. 51 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal ein Second-Hand-Geschenk gemacht zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 11:45 Uhr