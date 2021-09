Sechs Verletzte durch Schüsse bei mutmaßlichem Rocker-Disput

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mannheim: Vor einer Gaststätte im Stadtteil Waldhof sind in der verganenen Nacht sechs Menschen angeschossen worden. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht, teilte Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Offenbar handelte es sich um eine Gewalttat im Rocker-Millieu, an der sechs Männer zwischen 35 unf 45 Jahren beteiligt waren. Bei keinem der Verwundeten besteht offenbar Lebensgefahr. Einen mögliche Bezug zum Rockermilieu vermuten die Ermittler, weil während der Tat ein szenetypisches Motorrad vor dem Lokal gestanden habe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.09.2021 15:15 Uhr