Bei Schulbus-Unfall in Ried werden mehrere Menschen verletzt

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump wird wegen sexuellen Missbrauchs zu Millionenstrafe verurteilt

New York: Der ehemalige US-Präsident Trump ist in einem Zivilprozess wegen eines sexuellen Übergriffs verurteilt worden. Eine Geschworenenjury in New York sah es als erwiesen an, dass Trump die Autorin Carroll Mitte der 1990er Jahre in einem Kaufhaus missbraucht hat. Vom Vorwurf der Vergewaltigung wurde der frühere Präsident aber freigesprochen. Trump muss der Klägerin umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro Schadenersatz zahlen - wegen Körperverletzung und Verleumdung. Der ehemalige Präsident, der nochmal in das Rennen um das Weiße Haus gehen will, nannte das Urteil eine Schande und kündigte an, in Berufung zu gehen. Sein Opfer sprach von einem Sieg für jede Frau, die gelitten habe, weil ihr nicht geglaubt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2023 09:00 Uhr