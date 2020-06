Sechs Verletzte bei Messerangriff in Glasgow - offenbar kein Terrorakt

Pence sieht trotz hoher Corona-Zahlen Erfolge im Kampf gegen das Virus

Washington: Trotz einer Rekordzahl von Corona-Neuinfektionen in den USA sieht Vizepräsident Pence Erfolge im Kampf gegen das Virus. Bei einem Briefing im Weißen Haus sagte Pence, es gebe "bemerkenswerte Fortschritte". Er räumte zwar ein, dass die Zahl gemeldeter Infektionen vor allem in den südlichen Bundesstaaen steigt, wie in Florida, Texas und Arizona. Nach seinen Worten gibt es aber weniger Todesopfer. Pence führt die steigende Zahl der Corona-Fälle darauf zurück, dass häufiger getestet werde. In den USA waren zuletzt 40.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden. Der prominente US-Immunologe und Präsidentenberater Fauci äußerte sich besorgt über die Entwicklung. Nach seinen Worten gibt es in bestimmten Gebieten ein ernstes Problem.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2020 20:45 Uhr