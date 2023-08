Sechs Verletzte bei Blitzeinschlag in Baum - drei in Lebensgefahr

Unterensingen: In Baden Württemberg hat ein Blitz in einen Baum eingeschlagen. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, drei von Ihnen lebensgefährlich. Sie hatten sich in der Gemeinde Unterensingen südöstlich von Stuttgart laut Polizei zum Schutz vor einem Gewitter untergestellt. Laut "Bild"-Zeitung kam ein Kind per Rettungshubschrauber in eine Klinik, die anderen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Es habe sich um eine Gruppe Radfahrer gehandelt, von der einige Schutz in einer Scheune und die anderen unter dem Baum suchten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 23:00 Uhr