Sechs US-Fallschirmspringer bei Luftübung in Grafenwöhr verletzt

Grafenwöhr: Bei einer Militärübung auf dem US-Truppenübungsplatz in der Oberpfalz haben sich sechs Fallschirmspringer zum Teil schwer verletzt. Wie die Einsatzzentrale der Polizei Oberpfalz dem BR sagte, seien die Soldaten statt wie geplant auf einer Wiese, im Wald gelandet. Einige von ihnen blieben in hohen Bäumen hängen. Den Angaben zufolge waren Rettungskräfte mit einem Großaufgebot vor Ort, um zu helfen. Dabei sei auch ein Feuerwehrmann schwer verletzt worden. Die Verletzten wurden mit Hubschraubern und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.07.2020 11:45 Uhr