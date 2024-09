Sechs UNRWA-Mitarbeiter sterben bei Angriff auf Schule im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Bei einem Angriff der israelischen Luftwaffe auf ein Schulgebäude im zentralen Gazastreifen sind auch sechs Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA getötet worden. Das teilten die Vereinten Nationen mit. Generalsekretär Guterres nannte den Angriff völlig inakzeptabel. UNRWA erklärte, noch nie seien bei einem einzelnen Angriff so viele Beschäftigte des Hilfswerks getötet worden. Die Schule sei das Zuhause von rund 12.000 Vertriebenen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Insgesamt sind den Angaben zufolge bei dem Angriff 14 Menschen ums Leben gekommen. Israel sprach von einem gezielten Angriff auf Terroristen, die sich in einem Hamas-Kommandozentrum in der Schule versteckt hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 06:00 Uhr