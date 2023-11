Sechs Stunden Luftalarm in Kiew wegen russischer Angriffe

Kiew: Bürgermeister Klitschko hat den russischen Beschuss der ukrainischen Hauptstadt in der vergangenen Nacht als den "schwersten Drohnenangriff" seit Kriegsbeginn bezeichnet. Sechs Stunden lang herrschte Luftalarm. Offenbar wurden die meisten Drohnen abgeschossen; es gab offenbar einige Verletzte. Abstürzende Trümmerteile haben aber nach Angaben aus Kiew an mehreren Stellen Brände ausgelöst, unter anderem in einem Wohngebäude und einem Kindergarten. Die Ukraine hatte ihre Luftabwehr in letzter Zeit mit westlicher Hilfe verstärkt

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 18:15 Uhr