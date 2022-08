Sechs Menschen werden bei Unfall mit Rettungswagen in Dachau verletzt

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dachau: Bei einem Verkehrsunfall in der oberbayerischen Stadt sind sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Vergangene Nacht stießen im Osten von Dachau ein Rettungswagen und ein Auto zusammen. Der Aufprall war derart heftig, dass der Rettungswagen umkippte und auf der Seite liegenblieb. Dieser war auf dem Rückweg von einem Einsatz und hatte deshalb weder Blaulicht noch Martinshorn angeschaltet und auch keinen Patienten an Bord. Laut Polizei war der 18 Jahre alte Autofahrer über eine rote Ampel gefahren. Die Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest und ordneten deshalb eine Blutuntersuchung an.

