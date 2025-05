Sechs Menschen werden bei Feuer in Peitinger Mehrfamilienhaus verletzt

Peiting: Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus sind in der oberbayerischen Gemeinde sechs Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte befreiten einige Bewohner mithilfe einer Drehleiter aus dem mehrstöckigen Haus in Peiting. Wie die Polizei heute mitteilte, war der Brand gestern früh in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Was das Feuer verursacht hatte, ist bisher unklar.

