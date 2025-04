Sechs Menschen sterben bei Hubschrauberabsturz in New York

New York: In der US-Metropole ist ein Hubschrauber in den Hudson River gestürzt. Dabei kamen laut Bürgermeister Adams sechs Menschen ums Leben, darunter drei Kinder. Es handelt sich demnach bei den Opfern um den Piloten sowie einen Siemens-Manager aus Spanien und seine Familie. Sie hätten in New York Urlaub gemacht und seien zu einem Rundflug über der Metropole unterwegs gewesen. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, wird jetzt ermittelt. - Hubschrauber gehören zum New Yorker Stadtbild. Es gab auch öfter schon Unfälle mit Hubschraubern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 06:00 Uhr