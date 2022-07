Sechs Bundesländer melden Hitzerekorde

Nachrichtenarchiv - 20.07.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Offenbach: In sechs Bundesländern sind nach vorläufigen Angaben die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden - etwa in Bad Mergentheim in Baden-Württemberg. Dort wurden 40,3 Grad gemessen. Auch kam es in mehreren Landesteilen zu Waldbränden - etwa im Sauerland auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern. - Die Waldbrände im Nordosten Italiens haben sich nun auch auf Slowenien ausgeweitet. Auch Häuser gerieten nach Behördenangaben in Brand. Vier Dörfer wurden evakuiert. Auch nahe der griechischen Hauptstadt Athen mussten wegen mehrere hundert Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Inzwischen sind die Waldbrände aber unter Kontrolle. Portugal meldet inzwischen 1.000 Hitzetote, Spanien 500.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2022 22:00 Uhr