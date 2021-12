Sebastian Kurz will sich offenbar ganz aus Politik zurückziehen

Nachrichtenarchiv - 02.12.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Wenige Wochen nach seinem Rücktritt als österreichischer Bundeskanzler will sich Sebastian Kurz offenbar ganz aus der Politik zurückziehen. Das berichten mehrere Zeitungen in Österreich, Kurz selbst will in gut einer Stunde eine Erklärung abgeben. Er ist nach wie vor Chef der konservativen ÖVP und hat auch den Fraktionsvorsitz übernommen. Als Nachfolger ist Innenminister Nehammer im Gespräch. Gegen Kurz ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Untreue. Der 35-Jährige und seine Mitstreiter sollen den Aufstieg an die Regierungsspitze mit geschönten Umfragen befördert haben, die mit Steuergeld bezahlt wurden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.12.2021 10:15 Uhr