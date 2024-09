Sean "P. Diddy" Combs bleibt in Haft

New York: Der US-Rapper Sean Combs bleibt in Haft. Ein Richter wies auch den zweiten Antrag seiner Verteidiger zurück, den als " P. Diddy" bekannten Musiker auf Kaution freizulassen. Er war am Montag in New York festgenommen worden. Combs soll über Jahrzehnte Frauen missbraucht, bedroht und genötigt haben. Bei einer Verurteilung droht im lebenslange Haft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2024 04:00 Uhr