Sea Eye will ein weiteres Rettungsschiff einsetzen

Politiker sehen kaum Chancen auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Berlin: Angesichts der anhaltend hohen Zahl an Corona-Neuansteckungen zweifeln immer mehr Politiker daran, dass der Teil-Lockdown bis Ende November ausreicht. Das Robert-Koch-Institut meldet heute knapp 17.000 neue Fälle - etwa 900 mehr als am vergangenen Sonntag. Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU sagte, die Zahlen seien immer noch viel zu hoch. Es gebe deshalb wenig Spielraum für eine Öffnung von Restaurants und Kinos. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, sieht nur dann eine Chance auf Lockerungen an Weihnachten, wenn die Infektionswelle gebrochen wird. Der CSU-Europapolitiker Weber sagte im BR, man dürfe die vergleichsweise stabile Situation in Bayern nicht aufs Spiel setzen. Der EVP-Fraktionschef verwies auf die Lage in Österreich, Tschechien und Belgien. Wer verhindern wolle, dass Behandlungsplätze und Pflegepersonal auf den Intensivstationen ausgingen, der müsse jetzt zuhause bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 13:00 Uhr