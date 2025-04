Schwimmer Semechin und Engel sind Para Sportler des Jahres 2024

Bonn: Die Schwimmer Elena Semechin und Taliso Engel sind Para Sportler des Jahres 2024. Die beiden Goldmedaillengewinner von Paris setzten sich bei der Wahl in ihrer jeweiligen Kategorie durch. Geehrt wurden sie am Abend bei der Gala des Deutschen Behindertensportverbands. Als beste Mannschaft gewannen die Rollstuhlbasketballer, die Bronzemedaillengewinner der letzten Sommer-Paralympics. Die dritte Auszeichnung der Schwimmer holte Gina Böttcher als beste Nachwuchssportlerin. Sie hatte sich in Paris Silber und zuvor drei EM-Goldmedaillen erkämpft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 09:00 Uhr