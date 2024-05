Schwimmende Landungsbrücke für Gazastreifen ist fertig

Gaza-Stadt: Die Bauarbeiten an der schwimmenden Anlegestelle für Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind beendet. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte, verzögert sich die Verlegung des zweiteiligen Konstrukts vor die Küste wegen des schlechten Wetters noch etwas. Bei ruhigem Seegang soll die Landungsbrücke in Position gebracht werden. Dann können Schiffe sie ansteuern, um Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung in den Gazastreifen zu bringen. Derzeit ist der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten nach wie vor geschlossen. Kerem Schalom hingegen, zwischen Israel und dem Gazastreifen, ist dem israelischen Militär zufolge seit dem Morgen wieder geöffnet. Er war am Sonntag nach einem Raketenangriff der Hamas geschlossen worden, bei dem vier israelische Soldaten getötet wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2024 09:15 Uhr