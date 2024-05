Schwimmende Landungsbrücke für Gazastreifen ist fertig

Gaza-Stadt: Die Bauarbeiten an der schwimmenden Anlegestelle für Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind beendet. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte, verzögert sich die Verlegung des zweiteiligen Konstrukts vor die Küste wegen des schlechten Wetters noch etwas. Bei ruhigem Seegang soll die Landungsbrücke in Position gebracht werden. Dann können Schiffe sie ansteuern, um Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung in den Gazastreifen zu bringen. Derzeit sind sowohl der Grenzübergang Rafah zu Ägypten als auch Kerem Schalom zwischen Israel und dem Gazastreifen geschlossen, so dass keine Waren auf dem Landweg kommen. Nach Angaben der US-Regierung sollen aber beide möglichst bald wieder geöffnet werden. In Kairo verhandeln Vertreter Israels und der Hamas derweil wieder über eine Feuerpause.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 09:00 Uhr