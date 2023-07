Schwimm-WM: Gose und Matzerath starten mit Rekorden

Meldungsarchiv - 23.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Fukuoka: Mit zwei nationalen Rekorden sind die deutschen Schwimmer in die Beckenwettbewerbe der Weltmeisterschaften in Japan gestartet. Erst verbesserte Europameisterin Isabel Gose über 400 m Freistil ihre eigene Bestmarke um 19 Hundertstelsekunden und zog als Vorlaufvierte ins Finale ein. Dann knackte der EM-Dritte Lucas Matzerath über 100 m Brust den zwei Jahre alten deutschen Rekord um 21 Hundertstel. Zudem verpasste Angelina Köhler über 100 m Schmetterling nur um eine Hundertstel ihre eigene Bestmarke. Die besten Chancen auf eine Medaille hat aber heute Lukas Märtens, der als Fünfter in den Endlauf über 400 m Freistil schwamm.

