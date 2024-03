Schwierige Ausgangslage für Nawalnys Beisetzung

Moskau: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen soll der verstorbene russische Kreml-Kritiker Nawalny am Mittag beigesetzt werden. Für 12 Uhr ist ein Trauergottesdienst in einer Kirche geplant. Etwa zwei Stunden später soll der Leichnam auf einem Friedhof beigesetzt werden. Bereits gestern stellten Sicherheitskräfte Absperrgitter dort auf und kontrollierten Taschen, sowie Ausweise von Besuchern. Nawalnys Sprecherin Jarmysch schrieb auf der Plattform X, die Behörden würden die Vorbereitungen für die Trauerfeier behindern. Es sei beispielsweise schwierig, einen Leichenwagen zu organisieren, weil Unbekannte die Moskauer Bestattungsunternehmen bedrohten, für den Fall, dass sie Nawalny transportierten. Ob Verwandte des in einem russischen Straflager verstorbenen Oppositionellen an der Beisetzung teilnehmen werden, ist nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2024 09:15 Uhr