Schwesig weist Drohungen von US-Senatoren im Streit um Nord Stream 2 zurück

Lehrerverband fordert strengere Hygieneregeln

Berlin: Nachdem gleich in der ersten Schulwoche in Mecklenburg-Vorpommern zwei Schulen geschlossen werden mussten, fordert der Deutsche Lehrerverband strengere Hygienemaßnahmen. Verbands-Chef Meidinger sagte der Nachrichtenagentur dpa, seiner Ansicht nach habe nur Nordrhein-Westfalen den richtigen Weg eingeschlagen. Dort müssen zum Schulstart nächsten Mittwoch ältere Schüler auch während des Unterrichts eine Maske tragen. Das sei zwar nicht ideal für ein lebendiges Unterrichtsgeschehen, aber ein Opfer, das zu bringen sei, wenn man wieder vollständigen Unterricht haben wolle. In Mecklenburg-Vorpommern wurden an einem Gymnasium eine Lehrerin und an einer Grundschule ein Kind positiv getestet, beide Schulen bleiben vorerst geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 17:00 Uhr