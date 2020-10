Schwesig und Söder verteidigen Beherbergungsverbot

Nachrichtenarchiv - 13.10.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwerin: Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig hat sich strikt gegen Änderungen des Beherbergungsverbots für Gäste aus Risikoregionen ausgesprochen: Im ARD-ZDF-Morgenmagazin verwies sie auf die Quarantäne-Regelungen und die Testpflicht, die vor einigen Wochen für Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten beschlossen wurden. Ihr erschließe sich nicht, warum Reisende aus einem inländischen Risikogebiet kein Problem sein sollten, so die Ministerpräsidentin. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat Kritik am Beherbergungsverbot zurückgewiesen: Im BR sagte er, wer eine negativen Test habe, könne Urlaub in Bayern machen. Am besten wäre es außerdem, so Söder, die Leute würden nicht wieder kreuz und quer durch die Gegend fahren und dann am Ende Infektionen mitbringen. Morgen wollen die Ministerpräsidenten der Länder bei einem Treffen mit Kanzlerin Merkel über das Thema diskutieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2020 09:00 Uhr