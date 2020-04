Schwesig spricht sich für generelle Schutzmaskenpflicth aus

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwerin: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat sich für eine generelle Maskenpflicht ausgesprochen, sobald die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Man könne das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren und brauche daher zusätzliche Maßnahmen, sagte Schwesig der "Bild am Sonntag". Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge spricht sich die Mehrheit der Deutschen, zumindest an bestimmten Orten, für eine Schutzmaskenpflicht aus. So will jeder Dritte die Maßnahme wie in Österreich auf Supermärkte beschränken. Jeder Fünfte findet, dass in der Öffentlichkeit generell Schutzmasken getragen werden sollten. Am Mittwoch wollen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten, wann und mit welchen weiteren Maßnahmen die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 07:00 Uhr