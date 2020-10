Schwesig lehnt Änderungen beim Beherbergungsverbot ab

Trump zurück auf der Wahlkampfbühne

Washington: US-Präsident Trump ist zurück im Wahlkampf. Bei einem Auftritt in Sanford in Florida bekräftigte er, bei bester Gesundheit zu sein. Er sei froh, dass er sich um seine Corona-Infektion keine Gedanken mehr machen müsse, weil er nun immun sei. Nach Angaben seines Arztes ist Trump negativ auf das Virus getestet worden und nicht mehr ansteckend. Zur der Kundgebung fanden sich Tausende Fans des Präsidenten ein, viele standen Schulter an Schulter, die meisten trugen keine Masken. Obwohl er bis vor einer Woche selbst noch im Krankenhaus war, stellte Trump die Corona-Pandemie als praktisch überstanden dar. Kein Land in der Welt habe sich so erholt, wie wir uns erholt haben, rief er seinen Anhängern zu. Hunderte Menschen in den USA sterben weiterhin jeden Tag an den Folgen der Virusinfektion.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2020 07:00 Uhr