Schwesig kündigt Initiative gegen Kindesmissbrauch an

14.06.2020 06:30 Uhr

Berlin: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig will über eine Bundesratsinitiative die Strafen für Kindesmissbrauch rasch verschärfen. Jeder Missbrauch müsse grundsätzlich als Verbrechen geahndet werden, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Damit würde die Mindeststrafe automatisch ein Jahr Haft betragen. Auch dürfe es bei solchen Delikten künftig weniger Urteile auf Bewährung geben. Nachdem am vergangenen Wochenende ein weiterer Fall schweren sexuellen Missbrauchs in Münster bekannt geworden war, hatte die Union Strafverschärfungen verlangt. SPD-Bundesjustizministerin Lambrecht will entsprechende Gesetzesänderungen auf den Weg bringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 06:30 Uhr