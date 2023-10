Schwesig ist neue Präsidentin des Bundesrats

Berlin: Der Bundesrat hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig einstimmig zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Schwesig tritt am 1. November turnusgemäß die Nachfolge des Hamburger Bürgermeisters Tschentscher an. Zuvor hatte der Bundesrat die Anschläge der Hamas auf Israel scharf verurteilt. In einem Entschließungsantrag sichern die Bundesländer Israel ihre politische und humanitäre Unterstützung zu. Zugleich kritisierte der Bundesrat das Bejubeln und Propagieren von Hamas-Terror auf deutschen Straßen, Schulhöfen oder in sonstigen Räumen und Einrichtungen. Das sei nicht hinnehmbar und werde konsequent verfolgt und geahndet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 12:00 Uhr