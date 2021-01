Schwesig fordert mehr Tempo beim Impfen

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat die Bundesregierung aufgefordert, schneller mehr Impfstoff gegen das Coronavirus zu besorgen. Im ARD/ZDF- Morgenmagazin sagte die SPD-Politikerin, es reiche nicht, erst in ein paar Monaten unzählige Impfdosen vor die Tür zu stellen. Die Bundesländer bräuchten jetzt mehr Impfstoff. In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin würden etwa 600 Dosen pro Tag gebraucht, um innerhalb der kommenden fünf Monaten die Hälfte der Bevölkerung zu impfen. Aktuell kämen aber nur 600 Impfdosen pro Woche an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 10:00 Uhr