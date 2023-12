Schwesig drängt auf Tempo beim Haushalt 2024

Berlin: Bundesratspräsidentin Schwesig hat die Ampelkoalition aufgefordert, schnell einen Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 vorzulegen. Sie sagte wörtlich: "Darauf warten die Bürgerinnen vor Ort, darauf wartet vor allem die Wirtschaft." Schwesig setzt sich dafür ein, eine Notlage zu erklären, damit der Bund auch im kommenden Jahr mehr Schulden machen darf. Was den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr angeht, hat der Bundesrat heute in einer Sondersitzung den Weg dafür freigemacht, dass er noch vor Jahresende verabschiedet werden kann. Die Länderkammer verzichtete auf eine Stellungnahme zur Änderung des Budgets. Falls der Bundestag kommende Woche der Vorlage abschließend zustimmt, könnte diese am 15. Dezember im Bundesrat endgültig beschlossen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 13:45 Uhr