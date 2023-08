Schwerste Kämpfe in Libyens Hauptstadt Tripolis seit Jahresanfang

Tripolis: In der libyschen Hauptstadt ist es zu den schwersten Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen seit Jahresbeginn gekommen. Damit wächst in dem seit Jahren gespaltenem Land die Furcht vor einer Eskalation des Bürgerkrieges, in dem sich mehrere Fraktionen bekämpfen. Ausgelöst wurden die neuerlichen Gefechte durch die Festnahme eines Kommandeurs, der später wieder freigelassen wurde. Dessen Brigade und deren Gegner sind die größten Machtfaktoren in Tripolis. Bei den Kämpfen wurden etliche Menschen verletzt und angeblich auch zwei getötet. Der zivile Flughafen musste geschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 22:00 Uhr