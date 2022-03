Schweres Seebeben erschüttert Küste vor Japan

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Vor der Nordost-Küste Japans hat sich ein schweres Seebeben ereignet. Laut einem Bericht des Senders NHK soll es die Stärke 7,3 gehabt haben. Die Meteorologische Behörde Japans gab eine Tsunami-Warnung für die Präfekturen Fukushia und Miyagi aus. Nach ersten Berichten waren die Auswirkungen des Bebens auch in der 300 Kilometer entfernten Hauptstadt Tokio zu spüren, dort fiel teilweise der Strom aus. Unklar ist ob, die Atomruine in Fukushima beschädigt wurde. Berichte über Verletzte liegen derzeit noch nicht vor. Allerdings ist es in Japan derzeit mitten in der Nacht, so dass ein Überblick über die Auswirkungen des Bebens schwierig sein dürfte. Vor fast genau 11 Jahren hatte ein Beben der Stärke 9 einen Tsunami ausgelöst. 20.000 Menschen starben, im Atomkraftwerk Fukushima kam es zu einem GAU.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 17:00 Uhr