Schweres Erdbeben erschüttert West-Türkei

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Der Westen der Türkei ist am Mittag von einem schweren Erdbebeben erschüttert worden. Die Erdstöße in der Provinz Izmir erreichten nach türkischen Angaben eine Stärke von 6,6 auf der Richterskala. Erste Medienberichte aus der Provinzhauptstadt Izmir zeigen eingestürzte Gebäude und sprechen von Panik auf den Straßen während des Bebens. Über mögliche Opfer gibt es noch keine Angaben. Über der drittgrößten Stadt der Türkei sind größere Staubwolken zu sehen. Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Besonders die Insel Samos ist betroffen, dort gab es Berichte über Gebäudeschäden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 14:15 Uhr