Schweres Erdbeben erschüttert Karibikstaat Haiti

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port au Prince: Haiti ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben von US-Behörden hatten die Erdstöße eine Stärke von 7,2. Über Tote, Verletzte und Zerstörungen gibt es bislang nur wenig Angaben. Die Zivilschutzbehörde von Haiti spricht bislang von 29 Toten. Experten befürchten, dass die Zahl noch deutlich steigen könnte, da sich das Beben in relativ geringer Tiefe ereignete und in etwa so stark war wie im Jahr 2010. Damals waren mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen. Bewohner berichten, dass Gebäude einstürzten und viele Häuser schwer beschädigt wurden. Die USA sagten dem Staat in der Karibik schnelle Hilfe zu.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 20:00 Uhr