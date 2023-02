Schwerer Sturm macht tausende Neuseeländer obdachlos

Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Auckland: In Neuseeland sind durch den schweren Tropensturm "Gabrielle" nun mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 10.000 mussten nach aktuellen Angaben aus ihren Häusern fliehen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Schlimmste überstanden ist - ganz ausgestanden sei die Situation aber noch nicht. Der Zyklon hatte vorgestern auf Neuseelands Nordinsel gewütet, auch gestern gab es noch heftige Stürme. Durch den starken Regen kam es zu Erdrutschen und Überschwemmungen. In manchen Orten standen die Wassermassen so hoch, dass nur noch Häuserdächer zu sehen waren. Um die Hilfs- und Aufräumarbeiten besser koordinieren zu können, hat die Regierung den nationalen Notstand ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 10:00 Uhr