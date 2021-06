Schwere Unwetter haben Landshut völlig überraschend getroffen

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Das schwere Unwetter mit extremem Starkregen hat nach Angaben der Feuerwehr die Stadt völlig überraschend getroffen. Ein Sprecher sagte, binnen Minuten seien Straßen zu reißenden Bächen geworden.Wege und Häuser standen teilweise bis zu einem Meter unter Wasser. Einige Menschen seien in ihren Autos von den Wassermassen eingeschlossen worden, so der Feuerwehrsprecher. Mit Hilfe der Rettungskräfte kletterten sie durch die Autofenster ins Freie und wurden in Sicherheit gebracht. Landshuts Oberbürgermeister Putz sprach von einem Jahrhundertereignis. Dem BR schilderte Putz, wie unvorstellbare Wassermassen die Hänge rings um die Stadt heruntergekommen seien. Zur Stunde laufen die Aufräumarbeiten. Die Straßen werden von Schlamm befreit, Keller müssen ausgepumpt werden. Die Feuerwehr forderte die Bürger auf, den Notruf nur zu wählen, wenn es wirklich nötig ist, da die Einsatzkräfte noch immer stark belastet sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 13:00 Uhr